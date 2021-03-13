«Мы дома». Девушку Глушакова выписали из роддома

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков выложил совместное фото со своей девушкой, футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко, и их новорожденной дочерью Милой. Судя по словам Глушакова, Ксению выписали из роддома.

«Мы дома! Спасибо всем за поздравления и теплые слова», — подписал снимок Глушаков.

О рождении девочки Глушаков сообщил 7 марта, заявив о «первом хет-трике в жизни. У хавбека уже есть две дочери от первого брака.