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«Мы дома». Девушку Глушакова выписали из роддома

21:15
Денис Глушаков, Ксения Коваленко и их дочь Мила. Фото Instagram
Денис Глушаков, Ксения Коваленко и их дочь Мила. Фото Instagram
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков выложил совместное фото со своей девушкой, футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко, и их новорожденной дочерью Милой. Судя по словам Глушакова, Ксению выписали из роддома.

«Мы дома! Спасибо всем за поздравления и теплые слова», — подписал снимок Глушаков.

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

О рождении девочки Глушаков сообщил 7 марта, заявив о «первом хет-трике в жизни. У хавбека уже есть две дочери от первого брака.

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