«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в Москве

«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 13-го тура чемпионата России. На гол Григория Морозова гости ответили точным ударом Александра Мартыновича.

Для бело-голубых это была первая игра после ухода Дмитрия Хохлова с поста главного тренера, исполняющим обязанности был назначен тренер молодежк Кирилл Новиков.

«Динамо» прервало 3-матчевую серию поражений, но не может победить уже в шестой игре подряд. Московская команда с 11 очками занимает 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице.

«Краснодар» с 27 очками занимает третье место. «Быки» на 2 очка отстают от «Локомотива» и «Зенита» и на 1 балл опережают «Ростов» и ЦСКА.

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13-й тур

«Динамо» (Москва) — «Краснодар» — 1:1 (1:1)

Голы: Морозов, 3 (1:0). Мартынович, 35 (1:1).

«Динамо» (Москва): Шунин, Ордец, Рыков (Евгеньев, 78), Плиев, Морозов, Каборе, Нойштедтер, Панченко (Хильемарк, 57), Шиманьски (Кардозу, 82), Рауш, Игбун.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Вилена, Олссон (Камболов, 72), Ари, Сулейманов, Берг (Уткин, 76), Намли (Фернандеш, 66).

Предупреждения: Спаич, 17. Берг, 32. Игбун, 33. Рыков, 45+1. Каборе, 54. Нойштедтер, 72. Рауш, 81. Сулейманов, 87.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Болховитин (Ленинградская область), Назаров (Невинномысск).

20 октября. Москва. Стадион «Динамо».

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