«Динамо» — «Химки»: Тюкавин открыл счет в матче

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Московское «Динамо» вышло вперед в матче с «Химками» в 18-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 14-й минуте забил Константин Тюкавин.