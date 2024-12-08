«Динамо» — «Химки»: бело-голубые ведут в счете после первого тайма

Московское «Динамо» дома побеждает «Химки» после первого тайма матча 18-го тура РПЛ — 1:0.

Гол на 14-й минуте забил Константин Тюкавин, ему ассистировал Бителло. Ранее форвард хозяев Ярослав Гладышев не забил в пустые ворота с близкого расстояния.