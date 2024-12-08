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Сегодня, 13:45

Президент РПЛ — об официальном ответе Федорищеву: «Подтверждаем факт готовности быть вовлеченными в процесс»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РПЛ Александр Алаев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о письме к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву.

«О конкретном ответе скажу позже, сейчас некорректно. Есть темы, которые курируются РФС — например, судейство. Мы с ними связались, перенаправили. Нам были заданы определенные вопросы — мы на них ответили. А главное — мы сказали, что подтверждаем факт готовности быть вовлеченными в этот процесс. Наличие «Строгино» и «Чертаново» в обращении к РПЛ? Это удивило», — сказал Алаев «СЭ».

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 2 декабря Федорищев передал заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе. В тот же день было направлено письмо в РПЛ с просьбой обратить внимание на ситуацию.

РПЛ
Александр Алаев
Вячеслав Федорищев
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
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