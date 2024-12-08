Президент РПЛ — об официальном ответе Федорищеву: «Подтверждаем факт готовности быть вовлеченными в процесс»

Президент РПЛ Александр Алаев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о письме к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву.

«О конкретном ответе скажу позже, сейчас некорректно. Есть темы, которые курируются РФС — например, судейство. Мы с ними связались, перенаправили. Нам были заданы определенные вопросы — мы на них ответили. А главное — мы сказали, что подтверждаем факт готовности быть вовлеченными в этот процесс. Наличие «Строгино» и «Чертаново» в обращении к РПЛ? Это удивило», — сказал Алаев «СЭ».

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 2 декабря Федорищев передал заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе. В тот же день было направлено письмо в РПЛ с просьбой обратить внимание на ситуацию.