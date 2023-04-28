«Динамо» — «Факел»: Любимов не удалил динамовца Смолова

На 44-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Динамо» — «Факел» (0:2) арбитр Артем Любимов ошибочно не показал красную карточку Федору Смолову и не удалил его с поля.

Эпизод матча «Динамо» — «Факел».

Эпизод матча «Динамо» — «Факел».

Эпизод матча «Динамо» — «Факел».

Эпизод матча «Динамо» — «Факел».

В том моменте, когда мяч уже не находился в игре, динамовец сначала потянулся рукой к бежавшему рядом сопернику, а затем ударил его правой ногой по ногам и сбил.

Видеоассистенты в действия судьи не вмешались.

Эпизод матча «Динамо» — «Факел».