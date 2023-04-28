Гонгадзе: «Перед игрой с «Динамо» у нас играл «Туман». Эту песню исполняют наши болельщики»

Форвард «Факела» Георгий Гонгадзе рассказал, какая музыка играла в раздевалке до и после матча с «Динамо» (2:0) в 25-м туре РПЛ.

«Перед игрой у нас играл «Туман». Эту песню исполняют наши болельщики. Создали домашнюю атмосферу. А после игры играла разная музыка — кислая, вкусная», — сказал Гонгадзе.

«Факел» набрал 21 очко и занимает 14-ю строчку в таблице. В 26-м туре команда сыграет на выезде с «Ростовом».