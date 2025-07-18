«Динамо» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Динамо» и «Балтика» сыграют в чемпионате России 18 июля

«Динамо» и «Балтика» сыграют в 1-м туре РПЛ в пятницу, 18 июля. Матч в Москве на «ВТБ Арене» начинается в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

18 июля 2025, 20:30. ВТБ Арена (Москва)

Трансляция игры «Динамо» — «Балтика» пройдет на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале стартует в 20.00, за полчаса до стартового свистка.

Кроме того, смотреть игру РПЛ можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального эфира).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Москве. Ключевые события и результат игры «Динамо» — «Балтика» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

В сезоне РПЛ-2024/25 «Динамо» заняло пятое место с 56 очками после 30 туров. «Балтика» — победитель первой лиги, калининградцы набрали 64 очка в 34 матчах.