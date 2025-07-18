Агентство Роши опровергло информацию о переговорах по трансферу защитника в «Гремио»

В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, ответили на вопрос «СЭ» о возможных переговорах с «Гремио» насчет трансфера 30-летнего защитника.

Ранее об этом сообщил журналист Калиэль Дорнельс.

«Информация о том, что мы ведем переговоры с «Гремио» по переходу Виллиану Роши, не соответствуют действительности», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Защитник провел за московский клуб 104 матча, завоевал два Кубка и один Суперкубок России.