Московское «Динамо» и «Балтика» назвали стартовые составы на первый матч сезона РПЛ

Московское «Динамо» и «Балтика» объявили стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ сезона-2025/26.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 20.30 по местному времени.

За бело-голубых дебютируют экс-защитник «Ростова» Максим Осипенко и форвард Иван Сергеев, который перешел из «Крыльев Советов».

«Динамо»: Лунев, Касерес, Фернандес, Осипенко, Скопинцев, Фомин, Глебов, Бителло, Нгамале, Гладышев, Сергеев.

Запасные: Лещук, Расулов, Зайдензаль, Маричаль, Кутицкий, Александров, Окишор, Гагнидзе, Смелов, Макаров, Бабаев, Боков.

«Балтика»: Бориско, Бевеев, Варатынов, Гассама, Андраде, И. Петров, Титков, Мендель, Пряхин, Саусь, Хиль.

Запасные: Любаков, Кукушкин, Мохаммад, Филин, Чивич, М. Петров, Ковалев, Ковач, Мурид, Стефанович, Никитин, Йенне.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Балтика».