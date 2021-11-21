«Динамо» — «Арсенал»: прямая трансляция матча РПЛ
В воскресенье, 21 ноября, «Динамо» сыграет с «Арсеналом» в матче 15-го тура Тинькофф чемпионата России.
Встреча пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Арсенал». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна здесь.
Москвичи занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Туляки расположились на 14-й строчке — 13 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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