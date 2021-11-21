Экс-арбитр ФИФА Николаев назвал справедливым решением удаление Фукса в матче с «Химками»

Бывший судья ФИФА Алексей Николаев оценил работу арбитра Владислава Безбородова в первом тайме матча 15-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Химками».

На 15-й минуте встречи был удален за фол в штрафной площади ЦСКА защитник армейцев Бруно Фукс.

«Это справедливое решение. Мы видим, что это задержка нападающего, который следующим касанием забивает гол в пустые ворота. Поскольку защитник не играет в мяч и даже не пытается этого сделать, тут нельзя его наказывать желтой карточкой. Поэтому удаление — справедливое решение Владислава Безбородова», — сказал Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Арбитр также призвал не сравнивать это нарушение с моментом Айртона, схватившего за руку нападающего «Краснодара» Алексея Ионова во втором тайме матча 15-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:1).

«Айртон врывался в штрафную и был в стороне от ворот. У нападающего Краснодара не было такой явной возможности забить гол, как у нападающего «Химок», — добавил Николаев.

Встреча 15-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Химками» проходит в Москве на «ВЭБ Арене». После первого тайма счет — 0:0.