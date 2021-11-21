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Судейство

Экс-арбитр ФИФА Николаев назвал справедливым решением удаление Фукса в матче с «Химками»

Бывший арбитр ФИФА Николаев отреагировал на удаление Фукса в матче ЦСКА — «Химки»
15:12
Алексей Николаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Николаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший судья ФИФА Алексей Николаев оценил работу арбитра Владислава Безбородова в первом тайме матча 15-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Химками».

На 15-й минуте встречи был удален за фол в штрафной площади ЦСКА защитник армейцев Бруно Фукс.

«Это справедливое решение. Мы видим, что это задержка нападающего, который следующим касанием забивает гол в пустые ворота. Поскольку защитник не играет в мяч и даже не пытается этого сделать, тут нельзя его наказывать желтой карточкой. Поэтому удаление — справедливое решение Владислава Безбородова», — сказал Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Арбитр также призвал не сравнивать это нарушение с моментом Айртона, схватившего за руку нападающего «Краснодара» Алексея Ионова во втором тайме матча 15-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:1).

«Айртон врывался в штрафную и был в стороне от ворот. У нападающего Краснодара не было такой явной возможности забить гол, как у нападающего «Химок», — добавил Николаев.

Встреча 15-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Химками» проходит в Москве на «ВЭБ Арене». После первого тайма счет — 0:0.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
21 нояб, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:0
Химки
Нереализованный пенальти
Адеми 17
ЦСКА
Акинфеев Фукс Бийол Дивеев Марио Фернандес Обляков Мухин Эджуке (Яковлев, 74 ) Дзагоев (Чалов, 46 ) Зайнутдинов Заболотный
Химки
Лантратов Филин Стоинович Тихий Идову Набиуллин Кухарчук (Долгов, 62) Дагерстоль Боженов (Сабович, 65) Мирзов Адеми
Предупреждения
Дзагоев 8, Марио Фернандес 57  -  Дагерстоль 39, Мирзов 43, Набиуллин 51, Боженов 54, Сабович 80, Тихий 90
Удаления
Фукс 15
Судьи
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург) Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) Рустам Мухтаров (Петрозаводск)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Стипиди (Краснодар)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 4
Арсенал 0
Матч завершен

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64

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