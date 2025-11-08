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Судейство

«Динамо» — «Акрон»: Осипенко вышел на поле после сотрясения. Нарушен регламент РПЛ?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Максим Осипенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Динамо» Максим Осипенко 5 ноября был заменен в кубковой игре с «Зенитом» (3:1) из-за сотрясения. Об этом сообщил главный тренер бело-голубых Валерий Карпин. Но сегодня он снова вышел на поле — в матче 15-го тура чемпионата России с «Акроном». Динамовцы нарушили регламент РПЛ?

Действительно, в среду в четвертьфинале Кубка России тренеры «Динамо», если верить протоколу на сайте РФС, провели шесть, а не пять замен. Так разрешается делать при черепно-мозговых травмах.

На самом деле, в соответствии с регламентом чемпионата, «игрок, замененный в случае подозрения на черепно-мозговую травму, не может принять участие в следующих матчах команды в соревнованиях под эгидой РФС в течение 5 (пяти) суток с даты соответствующего матча». То есть Осипенко не имел права выйти на поле в эту субботу? Имел. Пункт о запрете включался в регламент только в сезоне-2022/23. Потом его убрали.

То есть сейчас «Динамо» ничего не нарушило. Нужно было только соблюсти вот эти условия: «в случае осуществления... дополнительной замены при подозрении на черепно-мозговую травму, соответствующий клуб обязан в течение 2 (двух) дней после такой замены провести обязательное медицинское освидетельствование замененного футболиста и в течение 5 (пяти) дней после такой замены клуб должен предоставить в распоряжение медицинского комитета РФС (med@rfs.ru) всю информацию медицинского характера, включая: МСКТ или рентгенографию головного мозга и/или лицевого черепа, результаты осмотра нейрохирургом и/или неврологом, офтальмологом (с осмотром глазного дна)».

Нет прямого запрета на участие футболиста в играх в течение какого-либо времени и в протоколе по сотрясению мозга (Concussion Charter), входящем в медицинский регламент УЕФА.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Акрон&raquo;.«Динамо» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча РПЛ

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Максим Осипенко
РПЛ
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
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«Динамо» Махачкала — ЦСКА: стартовые составы команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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 2
И К Ж
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