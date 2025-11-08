«Динамо» — «Акрон»: Осипенко вышел на поле после сотрясения. Нарушен регламент РПЛ?
Защитник «Динамо» Максим Осипенко 5 ноября был заменен в кубковой игре с «Зенитом» (3:1) из-за сотрясения. Об этом сообщил главный тренер бело-голубых Валерий Карпин. Но сегодня он снова вышел на поле — в матче 15-го тура чемпионата России с «Акроном». Динамовцы нарушили регламент РПЛ?
Действительно, в среду в четвертьфинале Кубка России тренеры «Динамо», если верить протоколу на сайте РФС, провели шесть, а не пять замен. Так разрешается делать при черепно-мозговых травмах.
На самом деле, в соответствии с регламентом чемпионата, «игрок, замененный в случае подозрения на черепно-мозговую травму, не может принять участие в следующих матчах команды в соревнованиях под эгидой РФС в течение 5 (пяти) суток с даты соответствующего матча». То есть Осипенко не имел права выйти на поле в эту субботу? Имел. Пункт о запрете включался в регламент только в сезоне-2022/23. Потом его убрали.
То есть сейчас «Динамо» ничего не нарушило. Нужно было только соблюсти вот эти условия: «в случае осуществления... дополнительной замены при подозрении на черепно-мозговую травму, соответствующий клуб обязан в течение 2 (двух) дней после такой замены провести обязательное медицинское освидетельствование замененного футболиста и в течение 5 (пяти) дней после такой замены клуб должен предоставить в распоряжение медицинского комитета РФС (med@rfs.ru) всю информацию медицинского характера, включая: МСКТ или рентгенографию головного мозга и/или лицевого черепа, результаты осмотра нейрохирургом и/или неврологом, офтальмологом (с осмотром глазного дна)».
Нет прямого запрета на участие футболиста в играх в течение какого-либо времени и в протоколе по сотрясению мозга (Concussion Charter), входящем в медицинский регламент УЕФА.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0