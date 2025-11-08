«Динамо» — «Акрон»: Осипенко вышел на поле после сотрясения. Нарушен регламент РПЛ?

Защитник «Динамо» Максим Осипенко 5 ноября был заменен в кубковой игре с «Зенитом» (3:1) из-за сотрясения. Об этом сообщил главный тренер бело-голубых Валерий Карпин. Но сегодня он снова вышел на поле — в матче 15-го тура чемпионата России с «Акроном». Динамовцы нарушили регламент РПЛ?

Действительно, в среду в четвертьфинале Кубка России тренеры «Динамо», если верить протоколу на сайте РФС, провели шесть, а не пять замен. Так разрешается делать при черепно-мозговых травмах.

На самом деле, в соответствии с регламентом чемпионата, «игрок, замененный в случае подозрения на черепно-мозговую травму, не может принять участие в следующих матчах команды в соревнованиях под эгидой РФС в течение 5 (пяти) суток с даты соответствующего матча». То есть Осипенко не имел права выйти на поле в эту субботу? Имел. Пункт о запрете включался в регламент только в сезоне-2022/23. Потом его убрали.

То есть сейчас «Динамо» ничего не нарушило. Нужно было только соблюсти вот эти условия: «в случае осуществления... дополнительной замены при подозрении на черепно-мозговую травму, соответствующий клуб обязан в течение 2 (двух) дней после такой замены провести обязательное медицинское освидетельствование замененного футболиста и в течение 5 (пяти) дней после такой замены клуб должен предоставить в распоряжение медицинского комитета РФС (med@rfs.ru) всю информацию медицинского характера, включая: МСКТ или рентгенографию головного мозга и/или лицевого черепа, результаты осмотра нейрохирургом и/или неврологом, офтальмологом (с осмотром глазного дна)».

Нет прямого запрета на участие футболиста в играх в течение какого-либо времени и в протоколе по сотрясению мозга (Concussion Charter), входящем в медицинский регламент УЕФА.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.