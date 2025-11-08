«Динамо» Махачкала — ЦСКА: стартовые составы команд

Махачкалинское «Динамо» и ЦСКА объявили составы на матч 15-го тура РПЛ.

«Динамо»: Магомедов, Аззи И., Шумахов, Табидзе, Аззи М., Эль-Мубарик, Хоссейннеджад, Кагермазов, Мрезиг, Глушков, Агаларов.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Дивеев, Лукин, Обляков, Глебов, Гайич, Кисляк, Алеррандро, Мусаев.

Игра пройдет 8 ноября на «Анжи-Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.