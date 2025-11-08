«Динамо» — «Акрон»: ничья после первого тайма

Московское «Динамо» и «Акрон» не сумели открыть счет в первом тайме встречи 15-го тура РПЛ.

Тольяттинцы не нанесли ни одного удара по воротам бело-голубых в первом тайме. На счету «Динамо» 7 ударов (2 в створ).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.