«Динамо» — «Акрон»: гости открыли счет первым ударом в створ

«Акрон» вышел вперед в матче против московского «Динамо» в 15-м туре РПЛ — 1:0.

На 62-й минуте отличился Дмитрий Пестряков. Этот удар стал для тольяттинцев первым в створ ворот бело-голубых в матче.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.