Гаджиев согласен, что «Локомотив» — самая народная команда России

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев объяснил «СЭ», почему считает «Локомотив» самой народной командой страны.

«Это отражает позиция «Локомотива» по формированию своей команды. Там очень много молодых российских игроков, которые получают практику, растут и представляют не только клуб, но и сборную России. В целом, в высказывании, что «Локомотив» — это народная команда, заложена правда», — сказал Гаджиев «СЭ».

7 ноября сборная России опубликовала окончательный список из 30 игроков, вызванных на BetBoom товарищеские матчи против Перу и Чили. В составе национальной команды 5 представителей «Локомотива»: Александр Сильянов, Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев и Николай Комличенко.