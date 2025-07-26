Станкович — о поражении от «Балтики»: «Сегодня все складывалось в пользу соперника»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопросы после поражения команды от «Балтики» (0:3) во 2-м туре РПЛ.

«Спартак» завершал домашний матч с «Балтикой» вдевятером после удалений Антона Заболотного и Маркиньоса.

— Что произошло в моменте с первым голом?

— Все позиции были соблюдены, все располагались верно, бежали на отскок. Но сегодня все складывалось в пользу соперника.

— В чем был смысл замен Денисова и Литвинова?

— Тренерское решение, я принял его, потому что видел, что обороне непросто, — сказал Станкович.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Акроном», а «Балтика» дома примет «Оренбург».

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