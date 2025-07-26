Форвард «Спартака» Заболотный назвал свое удаление роковой случайностью

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный извинился перед командой и болельщиками после удаления на 11-й минуте матча 2-го тура РПЛ против «Балтики» (0:3).

«Я бы хотел признать свою ошибку и сказать слова извинения всей команде, извинится перед болельщиками. Роковая случайность, которая повлияла на результат. Все по делу делал, игрок соперника грамотно вылетел передо мной. К сожалению, в воздухе не могу никуда убрать ногу. Посмотрел повтор, думаю, все справедливо», — сказал Заболотный.

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