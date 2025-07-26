Бывший игрок «Краснодара» Рамирес перешел в «Локомотив»

Защитник Кристиан Рамирес стал игроком «Локомотива».

Как информирует пресс-служба красно-зеленых, 30-летний эквадорец с российским паспортом перешел в московский клуб в статусе свободного агента.

Контракт футболиста рассчитан на два года. В составе «Локо» он будет играть под №2.

В России Рамирес известен по выступлениям за «Краснодар», на его счету 187 матчей в составе «быков». Два года назад он вернулся в «Ференцварош», где стал чемпионом Венгрии и обладателем Кубка венгерской лиги. Также на счету футболиста 22 игры за сборную Эквадора.

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