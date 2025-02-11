«Спартак» — «Зенит»: Левников не назначил два пенальти в ворота красно-белых

На 10-й и 11-й минутах финального матча Winline Зимнего кубка РПЛ «Спартак» — «Зенит» судья Кирилл Левников дважды не стал наказывать красно-белых пенальти.

В первом случае точно можно говорить об ошибке судейской бригады, пропустившей игру рукой спартаковского защитника, который в своей площади ворот с нарушением правил прервал прострел зенитовцев.

Во втором эпизоде Даниил Денисов попытался остановить проход Луиса Энрике и выбить у него мяч, но слегка задел ногу нападающего. Тут мнения экспертов разделились: одни тоже увидели ошибку Левникова, посчитав, что следовало назначить 11-метровый удар, другие высказались за продолжение игры.