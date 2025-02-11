Акинфеев — о драке с китайскими футболистами: «Они не соображали, что делают»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил о первой в карьере драке с китайскими игроками во время матча в Москве.

«Если брать наших китайских друзей, то первая моя драка состоялась с ними в Москве. Во втором тайме пошла мясорубка с китайской командой. Что мне запомнилось, они не соображали, что делают в тот момент. Прыгали двумя ногами в спину, в голову. Чисто кунг-фу, карате», — приводит Sport24 слова Акинфеева.

Капитан ЦСКА отметил, что в матчах против китайских команд всегда случаются конфликты.