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Акинфеев — о драке с китайскими футболистами: «Они не соображали, что делают»

Алина Савинова
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил о первой в карьере драке с китайскими игроками во время матча в Москве.

«Если брать наших китайских друзей, то первая моя драка состоялась с ними в Москве. Во втором тайме пошла мясорубка с китайской командой. Что мне запомнилось, они не соображали, что делают в тот момент. Прыгали двумя ногами в спину, в голову. Чисто кунг-фу, карате», — приводит Sport24 слова Акинфеева.

Капитан ЦСКА отметил, что в матчах против китайских команд всегда случаются конфликты.

7 февраля армейцы обыграли «Циндао Вест Кост» из Китая в товарищеском матче на сборах (2:1). Эта встреча также завершилась дракой.

Источник: Sport24
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Игорь Акинфеев
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ФК ЦСКА (Москва)
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