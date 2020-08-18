Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, возможен ли переход в команду из Санкт-Петербурга его бывшего партнера по «Ливерпулю», Мохамеда Салаха.

— Скучаю ли я по Салаху? Конечно! Он мой хороший друг. Мы постоянно на связи. Надеюсь, навечно, — цитирует Sport24 Ловрена.

— Есть шанс, что вы привезете его в Петербург?

— Сначала я попытаюсь вывезти его в Хорватию. Сначала в Хорватию, а уже потом в Петербург!

— Я имел ввиду в «Зенит».

— А, в «Зенит»? Думаю, что он все еще очень молод. У него только начался его лучший возраст. Ему 28, хотя он и выглядит на 36. Он в отличной физической форме. Но через пару лет — почему бы и нет! Он рано или поздно устанет и приедет сюда. Думаю, что это случится скоро.