Деспотович, Йевтич, Дюпин и Макаров включили себя в число лучших в России

Четыре футболиста «Рубина» назвали себя в топ-3 в опросе футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ» для определения лучшего игрока чемпионата России.

Форвард Джордже Деспотович и полузащитник Дарко Йевтич считают себя №1 в лиге. Вратарь Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров в голосовании поставили свои фамилии на третье место.

Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Рубина». Фото «СЭ»

Деспотович собрал больше всего баллов в «Рубине». На втором месте по популярности — форвард казанцев Хвича Кварацхелия, а на третьем — экс-игрок клуба, нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

При этом Кварацхелия назвал такую тройку: Деспотович, Азмун и еще один форвард питерского клуба Артем Дзюба.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2020/21 — в ближайшее время в «СЭ».