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Нобоа назвал себя в топ-3 игроков РПЛ, Заболотный поставил его после Азмуна

19:00
Кристиан Нобоа и Антон Заболотный. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Сочи». Фото «СЭ»
Кристиан Нобоа и Антон Заболотный. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа включил себя в первую тройку в опросе футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ» для определения лучшего игрока чемпионата России.

Хавбек черноморцев, экс-игрок «Зенита» отдал два первых места форвардам питерцев Сердару Азмуну и Артему Дзюбе.

Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Сочи». Фото "СЭ"
Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Сочи». Фото «СЭ»

Многие игроки «Сочи» признали Нобоа лучшим в чемпионате или включили в топ-3. Из 11 футболистов южан это не сделал только форвард Никита Бурмистров.

Вратарь Сослан Джанаев и еще пять сочинцев поставил Нобоа на первое место, нападающий Антон Заболотный — на второе после Азмуна, а еще два футболиста (и сам эквадорец) — на третье.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2020/21 — в ближайшее время в «СЭ».

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