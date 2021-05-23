Нобоа назвал себя в топ-3 игроков РПЛ, Заболотный поставил его после Азмуна

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа включил себя в первую тройку в опросе футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ» для определения лучшего игрока чемпионата России.

Хавбек черноморцев, экс-игрок «Зенита» отдал два первых места форвардам питерцев Сердару Азмуну и Артему Дзюбе.

Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Сочи». Фото «СЭ»

Многие игроки «Сочи» признали Нобоа лучшим в чемпионате или включили в топ-3. Из 11 футболистов южан это не сделал только форвард Никита Бурмистров.

Вратарь Сослан Джанаев и еще пять сочинцев поставил Нобоа на первое место, нападающий Антон Заболотный — на второе после Азмуна, а еще два футболиста (и сам эквадорец) — на третье.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2020/21 — в ближайшее время в «СЭ».