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В Англии сообщили, сколько «Вест Хэм» готов потратить на Крала из «Спартака»

18:15
Алекс Крал. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алекс Крал. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Вест Хэм» снова проявляет интерес к полузащитнику «Спартаку» Алексу Кралу, утверждает The Sunday Mirror.

Лондонский клуб после неудачной попытки подписать хавбека прошедшей зимой предпримет новую попытку заполучить его в летнее трансферное окно. Переход 23-летнего чеха может обойтись английскому клубу примерно в 14 миллионов фунтов стерлингов.

Сам футболист готов перебраться в Англию. Крал выступает за «Спартак» с 2019 года. В этом сезоне он провел 29 матчей и отметился шестью результативными передачами.

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