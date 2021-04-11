Деспотович обратился к Павлюченко: «Прости, если сказал то, что тебе не понравилось. Ты мой кумир»
Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович обратился к бывшему футболисту сборной России Роману Павлюченко.
«Все, кто со мной знаком, знают, что я очень люблю Россию. Для меня это страна, в которой я надеюсь остаться до конца футбольной карьеры.
Роман Павлюченко, прости, если сказал что-то, что тебе не понравилось. Ты мой кумир", — написал Деспотович в Instagram.
Ранее Деспотович сказал, что традиционный для российских футбольных клубов заезд в гостиницу до игры является бессмысленной дисциплинарной мерой. Павлюченко резко высказался о словах серба, сказав: «Если тебе что-то не нравится — чемодан-вокзал! Звезда».
В нынешнем розыгрыше РПЛ Деспотович провел за «Рубин» 21 матч, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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