Деспотович обратился к Павлюченко: «Прости, если сказал то, что тебе не понравилось. Ты мой кумир»

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович обратился к бывшему футболисту сборной России Роману Павлюченко.

«Все, кто со мной знаком, знают, что я очень люблю Россию. Для меня это страна, в которой я надеюсь остаться до конца футбольной карьеры.

Роман Павлюченко, прости, если сказал что-то, что тебе не понравилось. Ты мой кумир", — написал Деспотович в Instagram.

Ранее Деспотович сказал, что традиционный для российских футбольных клубов заезд в гостиницу до игры является бессмысленной дисциплинарной мерой. Павлюченко резко высказался о словах серба, сказав: «Если тебе что-то не нравится — чемодан-вокзал! Звезда».

В нынешнем розыгрыше РПЛ Деспотович провел за «Рубин» 21 матч, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.