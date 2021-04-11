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Деспотович обратился к Павлюченко: «Прости, если сказал то, что тебе не понравилось. Ты мой кумир»

17:24
Джордже Деспотович. Фото ФК «Рубин». Сторис Джордже Деспотовича. Фото Instagram
Джордже Деспотович. Фото ФК «Рубин».
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Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович обратился к бывшему футболисту сборной России Роману Павлюченко.

«Все, кто со мной знаком, знают, что я очень люблю Россию. Для меня это страна, в которой я надеюсь остаться до конца футбольной карьеры.

Роман Павлюченко, прости, если сказал что-то, что тебе не понравилось. Ты мой кумир", — написал Деспотович в Instagram.

Ранее Деспотович сказал, что традиционный для российских футбольных клубов заезд в гостиницу до игры является бессмысленной дисциплинарной мерой. Павлюченко резко высказался о словах серба, сказав: «Если тебе что-то не нравится — чемодан-вокзал! Звезда».

В нынешнем розыгрыше РПЛ Деспотович провел за «Рубин» 21 матч, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

Сторис Джордже Деспотовича. Фото Instagram
Сторис Джордже Деспотовича. Фото Instagram

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/ddespot92/

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