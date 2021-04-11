Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Динамо» — «Урал»: Погребняк открыл счет в матче

17:15
Теги:

«Урал» открыл счет в гостевом матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». На 43-й минуте отличился Павел Погребняк.

Динамо — Урал

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...