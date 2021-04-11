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Судейство

«Сочи» — «Зенит»: гол Дзюбы отменен правильно. Помощь ВАР не потребовалась

17:28
«Сочи» — «Зенит».
«Сочи» — «Зенит».
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На 35-й минуте матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Зенит» правильное решение приняла бригада судей, не засчитав гол Артема Дзюбы. Второй ассистент Максим Ковалев поступил верно, зафиксировав положение «вне игры» у зенитовского нападающего: при розыгрыше штрафного удара Ярославом Ракицким форвард забежал за линию офсайда.

Помощь видеоассистентов Виталия Мешкова и Константина Шаламберидзе не понадобилась.

(Александр Бобров)

Сочи — Зенит

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2
Офсайд
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