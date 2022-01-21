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Свищев назвал необдуманным решение фанатов «Спартака» бойкотировать матчи из-за Fan ID

Свищев прокомментировал решение фанатов «Спартака» бойкотировать матчи из-за Fan ID
Карен Саркисян
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что лидеры фанатских группировок «Спартака» приняли решение бойкотировать матчи команды из-за принятия закона о введении Fan ID.

«Фанатские группировки должны согласовывать эти решения непосредственно с клубом, — приводит слова Свищева «Чемпионат». — Они накажут любимый клуб, который нуждается в их поддержке. Если это взвешенное решение, то считаю его необдуманным. Мы же понимаем, для чего создавался закон. Прежде всего — это безопасность самих фанатов, игроков и организаторов на арене. Мы живем в непростое время, конечно, никому не нравится, если в чем-то ограничивают. Но события таковы — мы должны быть в определенных рамках. Есть законы, которые мы обязаны исполнять«.

По мнению депутата, людям, которые любят свой клуб и футбол, не составит большого труда оформить FAN ID.

«Когда на нашем комитете разбирали внедрение Fan ID, мы задавали вопросы МВД, Минспорту, как это все оформить. Четко было сказано: закон заработает, когда будет четкое понимание внедрения», — сказал он.

Fan ID будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4582987-deputat-svischev-nazval-neobdumannym-reshenie-fanatov-spartaka-ustroit-bojkot-iz-za-fan-id.html
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Уфа
 - : -
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П
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