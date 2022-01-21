Свищев назвал необдуманным решение фанатов «Спартака» бойкотировать матчи из-за Fan ID

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что лидеры фанатских группировок «Спартака» приняли решение бойкотировать матчи команды из-за принятия закона о введении Fan ID.

«Фанатские группировки должны согласовывать эти решения непосредственно с клубом, — приводит слова Свищева «Чемпионат». — Они накажут любимый клуб, который нуждается в их поддержке. Если это взвешенное решение, то считаю его необдуманным. Мы же понимаем, для чего создавался закон. Прежде всего — это безопасность самих фанатов, игроков и организаторов на арене. Мы живем в непростое время, конечно, никому не нравится, если в чем-то ограничивают. Но события таковы — мы должны быть в определенных рамках. Есть законы, которые мы обязаны исполнять«.

По мнению депутата, людям, которые любят свой клуб и футбол, не составит большого труда оформить FAN ID.

«Когда на нашем комитете разбирали внедрение Fan ID, мы задавали вопросы МВД, Минспорту, как это все оформить. Четко было сказано: закон заработает, когда будет четкое понимание внедрения», — сказал он.

Fan ID будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».