Роднина: «Если фанаты «Спартака» бойкотируют игры по такой глупой причине, как Fan ID, значит, так любят свой клуб»

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что лидеры фанатских группировок «Спартака» приняли решение бойкотировать матчи команды из-за принятия закона о введении Fan ID.

«Если фанаты «Спартака» бойкотируют игры по такой глупой причине, как Fan ID, значит, так любят свой клуб, — приводит слова Родниной Sport24. — У нас все время чем-то возмущаются. Наверное, в этом заключается активность некоторых людей. Надо же свою энергию куда-то девать. Болельщики обязаны выполнять то, что от них требуется законодательством. Все делается не просто так. Если принимаются какие-то решения, значит, они обязательно чем-то продиктованы. Fan ID — это не просто чья-то блажь. Всем важно усиление безопасности для них же самих«.

По мнению депутата, бойкоты и недовольства фанатов преждевременны.

«Еще никакие детали в закон не внесены, а паники уже море. Fan ID будет действовать только на тех аренах, которые обеспечены этой структурой. Это те стадионы, где проводились чемпионат мира и чемпионат Европы. Так что глупо возмущаться раньше времени», — сказала она.

Fan ID будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».