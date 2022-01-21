Источник: Фанаты «Спартака» решили бойкотировать матчи команды из-за Fan ID

Лидеры фанатских группировок «Спартака» приняли решение бойкотировать матчи команды из-за принятия закона о введении Fan ID, сообщает Telegram-канал «Арена Незыгарь».

По информации источника, фанаты московского клуба начнут бойкотировать матчи с момента возобновления сезона после зимней паузы.

Отмечается, что фанаты, которые нарушат бойкот, будут отчислены из группировок. При этом им разрешается ездить за «Спартаком» по городам, но запрещается посещать стадионы.

Текст решения фанатов готовится и подписан представителями группировок.

Fan ID будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».