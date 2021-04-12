Депутат Госдумы Игорь Лебедев в разговоре с «СЭ» прокомментировал скандирование фанатами «Спартака» расистских кричалок в адрес вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме во время матча 25-го тура Тинькофф РПЛ.

«Я не видел, каким образом Гильерме провоцировал фанатов. Я отчетливо слышал оскорбительные выкрики со стороны болельщиков «Спартака», носящие ярко выраженный националистический характер. Скорее всего, накажут «Спартак», хотя клуб тут не причем. Штрафовать нужно тех, кто это выкрикивал. У нас РФС сейчас пытается ввести систему идентификации болельщиков через паспорта болельщиков. Вот и выявите, кто это кричал. Каждому дать штраф по 100 тысяч и, поверьте, завтра никто кричать не будет. Болельщики «Спартака» уже не первый раз выкрикивают подобные вещи. Это непозволительно. Если не штрафовать каждого лично, то такое хамство с их стороны будет продолжаться», — сказал Лебедев «СЭ».

12 апреля КДК РФС заявил, что рассмотрит инцидент с оскорблением вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме. Сам голкипер вызван завтра на заседание КДК.

(Владимир Пушкарев)