Дасаев считает, что Гильерме стоит оштрафовать за поведение в матче со «Спартаком»

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев оценил поведение голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (2:0).

«Имеет ли право голкипер так себя вести? Я думаю, что нет, — сказал Дасаев «СЭ». — Надо себя держать в руках, это сто процентов. В какой бы ситуации ты не был. Когда подобное случается, надо как-то терпеть, вести себя порядочно. И тогда болельщики к тебе потянутся. Оштрафуют Гильерме? Считаю, что это будет справедливо. Ты можешь высказать что-то болельщикам, когда вышел со стадиона, но на поле, когда на тебя столько людей смотрит — это непорядочно. Если последуют какие-то санкции, то это будет правильно».

Дасаев также считает, что с возрастом подобное поведение голкипера недопустимо.

«Да, у меня бывало, что болельщики сами начинали провоцировать. Иногда не сдерживался. Правда, такое было по молодости, потом я взял себя в руки. Гильерме уже возрастной вратарь, ну он же должен уже соображать. Это по молодости еще такое возможно, я понимаю. С возрастом надо как-то серьезнее к этому подходить», — добавил Дасаев.

12 апреля КДК РФС заявил, что рассмотрит инцидент с оскорблением вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме. Сам голкипер вызван завтра на заседание КДК.

(Артем Бухаев)