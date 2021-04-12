Боярский — о чемпионской гонке: «Сдулся «Спартак»! До свидания»
16:44
Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в беседе с «СЭ» выразил уверенность, что «Спартак» выбыл из чемпионской гонки.
«Спартак» проиграл, вот они и грызут локти. А «Зенит» выиграл! Думаю, красно-белые лишены шансов на призовые места. Сдулся «Спартак», до свидания. Если «Зенит» обыграет «Краснодар», то мы практически чемпионы», — сказал Боярский «СЭ».
11 апреля «Спартак» проиграл на выезде «Локомотиву» (0:2), а «Зенит» в гостях победил «Сочи» (2:1).
«Спартак» после 25 туров занимает 2-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 47 очками, «Локомотив» идет следом с 46 очками. Лидирует «Зенит» — 54 очка.
(Владислав Флегонтов)
25
Зачет
vs
44
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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