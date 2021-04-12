Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в беседе с «СЭ» выразил уверенность, что «Спартак» выбыл из чемпионской гонки.

«Спартак» проиграл, вот они и грызут локти. А «Зенит» выиграл! Думаю, красно-белые лишены шансов на призовые места. Сдулся «Спартак», до свидания. Если «Зенит» обыграет «Краснодар», то мы практически чемпионы», — сказал Боярский «СЭ».

11 апреля «Спартак» проиграл на выезде «Локомотиву» (0:2), а «Зенит» в гостях победил «Сочи» (2:1).

«Спартак» после 25 туров занимает 2-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 47 очками, «Локомотив» идет следом с 46 очками. Лидирует «Зенит» — 54 очка.

(Владислав Флегонтов)