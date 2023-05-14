Бородюк считает, что «Торпедо» закономерно вылетело из РПЛ

Бывший главный тренер и спортивный директор «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал вылет команды из РПЛ.

«Не вижу никакого смысла в критике людей, которые работают в «Торпедо». Команда вылетела и, на мой взгляд, это закономерно. Нужно, чтобы люди, которые приходят работать в клуб, прилагали максимум усилий и знаний. Желательно, чтобы это были люди, которые разбираются в футболе, переживают за клуб всей душой.

Когда в клубе происходят такие изменения, меняются по четыре президента, по четыре тренера, это не приводит ни к чему хорошему. Как только все структуры будут работать как единое целое, все будет хорошо. Когда мы вышли в РПЛ, с приходом новых людей начали происходить изменения… не в лучшую сторону. Самое главное, чтобы вокруг клуба было меньше околофутбольных людей, меньше пиара и преждевременных разговоров», — приводит слова Бородюка Metaratings.ru.

По итогам 27 проведенных туров на счету «Торпедо» 13 набранных баллов и последняя, 16-я строчка в турнирной таблице. Клуб досрочно оформил вылет из РПЛ в первую лигу.