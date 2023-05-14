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Сегодня, 00:29

Бородюк считает, что «Торпедо» закономерно вылетело из РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер и спортивный директор «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал вылет команды из РПЛ.

«Не вижу никакого смысла в критике людей, которые работают в «Торпедо». Команда вылетела и, на мой взгляд, это закономерно. Нужно, чтобы люди, которые приходят работать в клуб, прилагали максимум усилий и знаний. Желательно, чтобы это были люди, которые разбираются в футболе, переживают за клуб всей душой.

Когда в клубе происходят такие изменения, меняются по четыре президента, по четыре тренера, это не приводит ни к чему хорошему. Как только все структуры будут работать как единое целое, все будет хорошо. Когда мы вышли в РПЛ, с приходом новых людей начали происходить изменения… не в лучшую сторону. Самое главное, чтобы вокруг клуба было меньше околофутбольных людей, меньше пиара и преждевременных разговоров», — приводит слова Бородюка Metaratings.ru.

По итогам 27 проведенных туров на счету «Торпедо» 13 набранных баллов и последняя, 16-я строчка в турнирной таблице. Клуб досрочно оформил вылет из РПЛ в первую лигу.

Источник: Metaratings
Александр Бородюк
Первая лига
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
0
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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Урал – Оренбург
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 - : -
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