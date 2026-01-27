«Динамо» подтвердило переход Макарова в «Кайсериспор»

«Динамо» подтвердило трансфер полузащитника Дениса Макарова в «Кайсериспор». 27 января турецкий клуб объявил о подписании контракта с хавбеком.

«Благодарим Дениса за проведенные в нашей команде годы и желаем удачи в карьере!» — говорится в сообщении бело-голубых в Telegram-канале.

Макаров выступал за «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2025/26 на его счету 12 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

Всего за «Динамо» Макаров забил 22 мяча и сделал 15 голевых пасов в 121 матче.