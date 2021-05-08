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Денис Макаров получил травму в матче с «Арсеналом»

18:35
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Полузащитник «Рубина» Денис Макаров получил травму в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (4:2).

Игрок был вынужден покинуть поле в концовке второго тайма. Причем с газона Макарова уводили партнеры по команде, так как сам футболист не мог уйти самостоятельно.

Арсенал Т — Рубин

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