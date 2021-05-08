Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Баринов: «Локомотив» простудился в Санкт-Петербурге. Не очень верю во второе место»

18:37
Теги:

Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал ничью с московским «Динамо» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ (0:0).

«Невразумительная игра, — сказал Баринов «СЭ». — Не понял, во что играл «Локомотив». Железнодорожники немного прибавили, когда у «Динамо» удалили игрока. Это, наверное, последствия игры с «Зенитом». «Локомотив» простудился в Санкт-Петербурге. Отмененный гол Камано? По картинке было видно, что он положил руку на плечо. Конечно, гол нельзя было засчитывать. «Локомотив» вылетел из гонки за Лигу чемпионов? По-моему, это случилось еще в Санкт-Петербурге. А что мы можем ожидать? Я сомневаюсь, что «Локомотив» проиграет последнюю игру. Я не очень верю, если честно, что железнодорожники могут стать второй командой».

«Локомотив» с 53 очками занимает второе место. «Динамо» (47 очков, седьмое место) не смогло забить в третьей игре подряд и лишилось шансов на попадание в еврокубки.

Встреча проходила в Химках из-за дисквалификации стадиона «Локомотива».

(Артем Бухаев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 19764
Все опросы
Кто станет вторым в РПЛ и попадет в Лигу чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Тульский «Арсенал» недоволен судейством Левникова в матче с «Рубином»
Песков допустил изменения в проведении парада Победы из-за погоды
Мужчина ударил ножом знакомого и похитил у него 100 тысяч рублей
Видео: какие мучения испытывал Владимир Качан перед смертью

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры