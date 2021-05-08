Баринов: «Локомотив» простудился в Санкт-Петербурге. Не очень верю во второе место»
Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал ничью с московским «Динамо» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ (0:0).
«Невразумительная игра, — сказал Баринов «СЭ». — Не понял, во что играл «Локомотив». Железнодорожники немного прибавили, когда у «Динамо» удалили игрока. Это, наверное, последствия игры с «Зенитом». «Локомотив» простудился в Санкт-Петербурге. Отмененный гол Камано? По картинке было видно, что он положил руку на плечо. Конечно, гол нельзя было засчитывать. «Локомотив» вылетел из гонки за Лигу чемпионов? По-моему, это случилось еще в Санкт-Петербурге. А что мы можем ожидать? Я сомневаюсь, что «Локомотив» проиграет последнюю игру. Я не очень верю, если честно, что железнодорожники могут стать второй командой».
«Локомотив» с 53 очками занимает второе место. «Динамо» (47 очков, седьмое место) не смогло забить в третьей игре подряд и лишилось шансов на попадание в еврокубки.
Встреча проходила в Химках из-за дисквалификации стадиона «Локомотива».
(Артем Бухаев)
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