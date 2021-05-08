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«Динамо» потеряло шансы сыграть в еврокубках

18:31
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«Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» (0:0) в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России. После этого матча команда потеряла шансы пробиться в еврокубки.

За тур до финиша команда занимает седьмое место в чемпионате. В активе у динамовцев 47 очков. Столько же у ЦСКА, которому сегодня предстоит матч с «Краснодаром».

В заключительном туре «Динамо» сыграет с ЦСКА. Начало в 14.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры