Пианист, народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 10-го тура Тинькофф-Чемпионата России с «Зенитом».

— У меня двойственное чувство. С одной стороны, началась гастрольная жизнь, я буду вечером играть в Кельне два концерта подряд, так как публику пускают по 50%, — сказал Мацуев. — Поэтому для нас уже стало традицией играть два концерта, таким образом ты собираешь полный зал. Во время первого концерта я успеваю на второй тайм. Как всегда, в старые добрые времена, в аэропортах Бостона, Сиднея, Амстердама, Рио-де-Жанейро я досматривал свои любимые дерби. Я рад, что гастрольная жизнь возвращается, но так хотелось посмотреть этот матч вживую. Ничего не поделаешь. Я уверен, мой концерт будет хорошим и концерт на стадионе тоже, потому что всегда от этих команд ждут настоящего спектакля. Встречаются два принципиальнейших соперника с равным количеством очков на вершине таблицы. Интрига матча невероятная, подогревают ее будь здоров различными перчатками и прочими вещами. Но мы не думаем про перчатки, ждем красивую игру и болеем за свои команды, а также с уважением относимся к соперникам.

«Спартак» сейчас на подъеме. Последние матчи дали и результат, и проблески очень приличной игры. Наконец-то, у команды Тедеско появляется рисунок. Я к нему очень хорошо отношусь, у него невероятные эмоции. Доменико дирижирует на бровке, это отдельная песня. Можно поставить камеру и смотреть, насколько человек выкладывается. Мне это по душе, я понимаю, что ни футбол, ни спорт, ни искусство не бывает без страсти. И эта страсть передается нашим игрокам. Если в прошлом сезоне это часто выливалось в сумбур, играли контратаками, на которые мы не согласимся, так как «Спартак» всегда проповедовал атакующий стиль, то в этом сезоне образовался костяк, куплены прекрасные футболисты, в команде большая конкуренция, у нас сейчас чуть ли не два состава. Особенно это касается нападения: Ларссон, Понсе, Кокорин, Соболев. Жалко, что Кокорин снова травмировался, думаю, для него этот матч был бы принципиальным. То же самое касается Артема Дзюбы, для него каждый матч против «Спартака» особенный. Многие говорят, что нынешнему успеху Тедеско сопутствовал календарь. Но в предыдущих сезонах мы часто теряли очки с середняками, а сейчас уже идем увереннее, именно в таких матчах и собирается чемпионство.

Айртон превратился в бомбардира, раскрылся. На мой взгляд, эмоциональная обстановка в команде прекрасная. И Тедеско, и Газизов влились в коллектив очень органично, надеюсь, так будет и дальше. Понятно, что ищут правого защитника, не от хорошей жизни мой земляк Рома Зобнин окучивает эту бровку. Но у него и там получается замечательно! Универсальный человек, Зобнин вообще в замечательной форме, как на ЧМ-2018. Ждем спектакля, уверен, будут голы и интрига. Главное, чтобы был настоящий открытый футбол без травм и судейских ошибок. (Сергей Федоров)

Игра двух лидеров РПЛ (по 20 очков) пройдет в субботу, 3 октября, в Москве. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».