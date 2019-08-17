РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Денис Глушаков — о словах Дзюбы

17 августа 2019, 21:52
Теги:

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков после матча 6-го тура с «Зенитом» (0:0) прокомментировал слова Артема Дзюбы, который раскритиковал работу судьи Алексея Матюнина.

Артем Дзюба.Дзюба разнес судей после матча «Зенит» — «Ахмат»

— Понятно, что позор. Конечно, позор. Когда дома теряют очки, у нас судья удаляет, а у них Смольникова не удаляет. Когда люди с двух ног катятся — это не позор, мы молчим, ничего не говорим. Поэтому давайте не будем говорить, что это позор. Нам и так сложно было. А что, если бы у нас двоих или троих удалили тогда было бы хорошо? — сказал Глушаков. (Дмитрий Зимин)

Зенит — Ахмат

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 4976
Все опросы
Справедливо ли удален Уциев в матче «Зенит» - «Ахмат»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
39
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир