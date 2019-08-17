Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков после матча 6-го тура с «Зенитом» (0:0) прокомментировал слова Артема Дзюбы, который раскритиковал работу судьи Алексея Матюнина.

— Понятно, что позор. Конечно, позор. Когда дома теряют очки, у нас судья удаляет, а у них Смольникова не удаляет. Когда люди с двух ног катятся — это не позор, мы молчим, ничего не говорим. Поэтому давайте не будем говорить, что это позор. Нам и так сложно было. А что, если бы у нас двоих или троих удалили тогда было бы хорошо? — сказал Глушаков. (Дмитрий Зимин)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр