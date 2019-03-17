Денис Глушаков: "На "Зенит" смотреть не собираемся. В конце увидим, у кого какие результаты"

Капитан и хавбек "Спартака" Денис Глушаков после матча 20-го тура чемпионата России с "Зенитом"​ (1:1) сказал, что не собирается смотреть на результаты команды из Санкт-Петербурга. По его мнению, главное для красно-белых – выигрывать свои матчи.

– Могло бы быть и лучше настроение, если бы выиграли. Дерби удалось. И у нас, и у соперника были моменты. Напряженная борьба. Мы свои моменты не реализовали, – сказал Глушаков.

– Что бы выделили отдельно в первом и втором тайме?

– Характер обеих команд.

– Больше 43 тысяч болельщиков пришло.

– У нас всегда стадион заполняется. Даже на простые матчи, тем более на дерби двух столиц. Всегда приходят, поддерживают. Не впервые для "Спартака"

– Восемь очков до "Зенита". Реально догнать?

– Нам надо двигаться в своем направлении и выигрывать матчи, на "Зенит" мы не собираемся смотреть. В футболе всякое бывает. В конце посмотрим, у кого будут какие результаты. (Ярослав Сусов)

Чемпионат России по футболу, РПЛ: турнирная таблица, календарь по датам, расписание и результаты матчей