Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» обратилось к футболистам команды после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.

«Спартак» проиграл в дерби. В матче года, который команда обязана выигрывать. Своими действиями на поле вы в очередной раз опозорили великое имя нашего клуба. Задумайтесь, в спорте нет вчерашнего дня!" - говорится в публикации в аккаунте «Фратрии» в Twitter.

«Спартак» проиграл в дерби. В матче года, который команда обязана выигрывать.



Своими действиями на поле вы в очередной раз опозорили великое имя нашего клуба. Задумайтесь, в спорте нет вчерашнего дня!#Спартак #ФКСМ #Ультра pic.twitter.com/jkpVE5PcvW — Фратрия (@fratria) September 20, 2021

Матч ЦСКА — «Спартак» состоялся сегодня, 20 сентября. Единственный гол забил форвард армейцев Антон Заболотный.