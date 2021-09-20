Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Фанаты «Спартака» — футболистам после поражения от ЦСКА: «Вы в очередной раз опозорили великое имя клуба»

22:31
Болельщики «Спартака». Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Болельщики «Спартака». Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Теги:

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» обратилось к футболистам команды после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.

«Спартак» проиграл в дерби. В матче года, который команда обязана выигрывать. Своими действиями на поле вы в очередной раз опозорили великое имя нашего клуба. Задумайтесь, в спорте нет вчерашнего дня!" - говорится в публикации в аккаунте «Фратрии» в Twitter.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоялся сегодня, 20 сентября. Единственный гол забил форвард армейцев Антон Заболотный.

ЦСКА — Спартак

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Гол Заболотного принес ЦСКА победу над «Спартаком» в дерби
«Локомотив» и «Урал» оборвали рекордную серию матчей с голами. Команда Николича упустила шанс выйти в лидеры
«Спартак» плох, ЦСКА — не лучше. Но победа может стать переломной для Алексея Березуцкого
Слуцкий обвинил судью Сергея Иванова в профнепригодности
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр