Фанаты «Спартака» — футболистам после поражения от ЦСКА: «Вы в очередной раз опозорили великое имя клуба»
Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» обратилось к футболистам команды после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.
«Спартак» проиграл в дерби. В матче года, который команда обязана выигрывать. Своими действиями на поле вы в очередной раз опозорили великое имя нашего клуба. Задумайтесь, в спорте нет вчерашнего дня!" - говорится в публикации в аккаунте «Фратрии» в Twitter.
«Спартак» проиграл в дерби. В матче года, который команда обязана выигрывать.— Фратрия (@fratria) September 20, 2021
Своими действиями на поле вы в очередной раз опозорили великое имя нашего клуба. Задумайтесь, в спорте нет вчерашнего дня!#Спартак #ФКСМ #Ультра pic.twitter.com/jkpVE5PcvW
Матч ЦСКА — «Спартак» состоялся сегодня, 20 сентября. Единственный гол забил форвард армейцев Антон Заболотный.
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