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Сегодня, 00:10

Деньги за игровые минуты россиян клубы смогут потратить только на академию

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Матч РПЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

По информации «СЭ», клубы РПЛ смогут потратить деньги за игровые минуты россиян до 23 лет исключительно на развитие детско-юношеского футбола. То есть на свои академии. Общий банк будет формироваться за счет налога на использование легионеров, который должен появится в новом формате лимита.

Ранее тележурналист, колумнист «СЭ» Илья Казаков сообщил, что за каждую минуту иностранца до 23 лет клуб РПЛ надо будет заплатить 5 тысяч рублей, а за минуту любого другого легионера 10 тысяч рублей.

Ранее «СЭ» стало известно, что Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) согласовали новый формат лимита на легионеров в РПЛ, который вступит в силу со следующего сезона, после одобрения исполкомом РФС.

Согласно ему, в заявке на сезон может быть не более 13 футболистов, считающихся легионерами (сейчас 8), и не менее 12 российских игроков, 4 из которых должны быть воспитанниками системы клуба. При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.

Помимо этого будет введен «налог на легионеров», средства от выплаты которого через специальный фонд будут направлены клубам, которые задействуют молодых футболистов (до 23 лет). Таким образом, лимит будет финансово стимулировать клубы использовать больше молодых российских игроков.

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РПЛ
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

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Динамо

 5
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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