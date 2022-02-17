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Иван Сергеев: «У Дзюбы можно поучиться. Он побил рекорд чемпионата России»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о взаимоотношениях с Артемом Дзюбой
Гоша Чернов
Корреспондент
Иван Сергеев.
Фото РПЛ

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с партнером по атаке петербургского клуба Артемом Дзюбой.

— В «Крыльях» ты был безоговорочным форвардом основы, а в «Зените» у тебя жесткая конкуренция — Артем Дзюба и ЮриАлберто. Как ты оцениваешь свои шансы заиграть в основе уже весной?

— Очевидно, что Дзюба — топ-форвард, у которого можно поучиться. Недавно он побил рекорд по голам в чемпионатах России, это о многом говорит. Юри Алберто тоже силен, он приехал из «Интернасьонала». Для меня это хорошо: конкуренция закаляет, помогает прогрессировать. Я готов к этому и понимаю, что надо делать.

 — Как ты считаешь, в чем ты похож на конкурентов? В чем ты сильнее их?

— Никогда не оценивал себя. От нападающего что требуется? Голы, голы и еще раз голы. Все просто. В футбол сложно играть не надо. Каждый выполняет свою работу. Если все будут приносить пользу команде, тогда она будет побеждать. У всех форвардов есть свои сильные и слабые стороны. Артем — более габаритный нападающий, а мы с Юри чуть ниже ростом. Но и Артем может на скорости убежать, и мы можем выигрывать мячи вверху. Понятно, что я уже не вырасту до двух метров, но во многом мне надо прибавлять — в верховой борьбе, в ударах с левой ноги, например.

Иван Сергеев. «С шарфом «Спартака» я на трибуне точно не сидел!» Сергеев — о конкуренции с Дзюбой, переходе в «Зенит» и «Что было дальше?»

Артем Дзюба
Иван Сергеев
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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