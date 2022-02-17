Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 00:00

Сергеев объяснил, почему симпатизировал «Спартаку»

Гоша Чернов
Корреспондент
Иван Сергеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев в интервью «СЭ» отреагировал на гифку, на которой похожий на него человек размахивает красно-белым шарфом.

— После твоего перехода в «Зенит» в соцсетях завирусилась гифка, на которой очень похожий на тебя человек размахивает красно-белой «розой» на трибуне «Спартака». Ты видел ее? Это ты?

 — Да это точно не я! Мне тоже это скидывали, я посмеялся, и все. Я ж знаю, что это не я. А тому, что пишут в интернете, не всегда можно верить.

— Многие болельщики вспомнили твое интервью сайту «Торпедо» три года назад. В нем ты сказал: «Симпатизирую «Спартаку». Пару раз на матчи даже выбирался в прошлом году». По мне — ничего такого тут нет. Но я обязан спросить: почему ты симпатизировал именно «Спартаку»?

— Симпатизировал. Хотел просто поддержать своих друзей: там играл друг Илья Гапонов, он до сих пор там. Женя Макеев там играл — он, как и я, череповчанин. Вот он мне как-то дал билеты, я еще в «Строгино» был. Просто ходил на стадион, смотрел на ребят и поддерживал их. С шарфом я точно не сидел. У меня его просто нет.

Иван Сергеев. «С шарфом «Спартака» я на трибуне точно не сидел!» Сергеев — о конкуренции с Дзюбой, переходе в «Зенит» и «Что было дальше?»

Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
4
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украинка приняла допинг ради места в восьмом десятке. У лыжницы нашли сразу три запрещенных препарата
Крах школы Тутберидзе, поднятие возрастного ценза, новая война с ВАДА: возможные последствия «дела Валиевой»
Реклама
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Деньги за игровые минуты россиян клубы смогут потратить только на академию
Иван Сергеев: «У Дзюбы можно поучиться. Он побил рекорд чемпионата России»
«С шарфом «Спартака» я на трибуне точно не сидел!» Сергеев — о конкуренции с Дзюбой, переходе в «Зенит» и «Что было дальше?»
Алексей Березуцкий: «Игра с «Мурсией» была боевая, где-то даже за гранью спорта»
Чистяков: «Для меня Азмун был одним из лучших нападающих в чемпионате России и его уход это большая потеря»
Изидор — о Головине: «Он в топе лучших игроков»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игорь Дивеев о матче с «Мурсией»: «В чемпионате могут быть такие игры, нужно быть готовыми»

Деньги за игровые минуты россиян клубы смогут потратить только на академию
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости