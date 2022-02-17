Сергеев объяснил, почему симпатизировал «Спартаку»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев в интервью «СЭ» отреагировал на гифку, на которой похожий на него человек размахивает красно-белым шарфом.

— После твоего перехода в «Зенит» в соцсетях завирусилась гифка, на которой очень похожий на тебя человек размахивает красно-белой «розой» на трибуне «Спартака». Ты видел ее? Это ты?

— Да это точно не я! Мне тоже это скидывали, я посмеялся, и все. Я ж знаю, что это не я. А тому, что пишут в интернете, не всегда можно верить.

Агент Сергеев к выполнению задания по развалу противника изнутри приступил pic.twitter.com/iyfmdQX8ps — Kirill Gavrilov (@kvgavrilov) January 10, 2022

— Многие болельщики вспомнили твое интервью сайту «Торпедо» три года назад. В нем ты сказал: «Симпатизирую «Спартаку». Пару раз на матчи даже выбирался в прошлом году». По мне — ничего такого тут нет. Но я обязан спросить: почему ты симпатизировал именно «Спартаку»?

— Симпатизировал. Хотел просто поддержать своих друзей: там играл друг Илья Гапонов, он до сих пор там. Женя Макеев там играл — он, как и я, череповчанин. Вот он мне как-то дал билеты, я еще в «Строгино» был. Просто ходил на стадион, смотрел на ребят и поддерживал их. С шарфом я точно не сидел. У меня его просто нет.