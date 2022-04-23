Деменко уверен, что «Краснодар» может оказать сопротивление «Зениту»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России против «Зенита».

«Краснодар» смотрится неплохо. Если брать футбольную часть, то это происходит безболезненно. То есть нет провала после отъезда легионеров, поскольку выстроена целая вертикаль в клубе, со второй командой, с академией, где все играют по одной системе. В итоге молодежь быстро адаптируется к игре в основе. Другое дело, что поначалу они побеждали на эмоциях, как это было в игре со «Спартаком» (2:1), например. А на дистанции в пять-шесть туров уже тяжело регулярно выигрывать, что мы и видим в последних матчах, как с теми же «Крыльями Советов» (0:2). Но оказать сопротивление «Зениту» «Краснодар» может. Если это получилось у «Алании», которая играет в примерно похожий футбол с поправкой на исполнителей, то почему подобное не сработает и у «Краснодара»? Питеру будет крайне тяжело на этом выезде", — цитируют «Известия» Деменко.

Встреча состоится в понедельник, 25 апреля. Игра пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 19.00 по московскому времени.

После 25 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 55 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Краснодар» с 39 баллами располагается на пятой позиции, имея один матч в запасе.