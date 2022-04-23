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Деменко уверен, что «Краснодар» может оказать сопротивление «Зениту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России против «Зенита».

«Краснодар» смотрится неплохо. Если брать футбольную часть, то это происходит безболезненно. То есть нет провала после отъезда легионеров, поскольку выстроена целая вертикаль в клубе, со второй командой, с академией, где все играют по одной системе. В итоге молодежь быстро адаптируется к игре в основе. Другое дело, что поначалу они побеждали на эмоциях, как это было в игре со «Спартаком» (2:1), например. А на дистанции в пять-шесть туров уже тяжело регулярно выигрывать, что мы и видим в последних матчах, как с теми же «Крыльями Советов» (0:2). Но оказать сопротивление «Зениту» «Краснодар» может. Если это получилось у «Алании», которая играет в примерно похожий футбол с поправкой на исполнителей, то почему подобное не сработает и у «Краснодара»? Питеру будет крайне тяжело на этом выезде", — цитируют «Известия» Деменко.

Встреча состоится в понедельник, 25 апреля. Игра пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 19.00 по московскому времени.

После 25 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 55 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Краснодар» с 39 баллами располагается на пятой позиции, имея один матч в запасе.

Источник: https://iz.ru/1324343/aleksei-fomin/prizovoi-kvest-tcska-i-dinamo-sygraiut-odin-iz-kliuchevykh-matchei-vesny

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Максим Деменко
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
0
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 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
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