Булыкин считает, что «Динамо» не отдаст ЦСКА второе место

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче 26-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«ЦСКА в последнее время серьезно сдал, что привело к потерям очков в чемпионате и вылету из Кубка. Трудно сказать, что случилось с армейцами. Вероятно, мартовские победы во многом были добыты на эмоциях. Особенно сказалась яркая игра новичков, которые только пришли и хотели себя проявить. Сейчас соперники их изучили, приноровились, отсюда и проблемы. Обрести стабильность пока не получается. Динамовцы тоже не всегда демонстрируют классный футбол, но за счет характера и самоотдачи добиваются побед. Думаю, они уже не отдадут ЦСКА второе место, но в ближайшем туре главным остается вопрос, смогут ли они победить и продолжить погоню за «Зенитом». Тут могут быть проблемы, но, если исходить из того, что команды показывают в апреле, «Динамо» выглядит фаворитом», — цитируют «Известия» Булыкина.

Встреча ЦСКА с «Динамо» состоится 24 апреля. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19.30 по московскому времени.

После 25 туров РПЛ ЦСКА набрал 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Динамо» с 52 баллами располагается на второй позиции.