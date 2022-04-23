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Булыкин считает, что «Динамо» не отдаст ЦСКА второе место

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче 26-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«ЦСКА в последнее время серьезно сдал, что привело к потерям очков в чемпионате и вылету из Кубка. Трудно сказать, что случилось с армейцами. Вероятно, мартовские победы во многом были добыты на эмоциях. Особенно сказалась яркая игра новичков, которые только пришли и хотели себя проявить. Сейчас соперники их изучили, приноровились, отсюда и проблемы. Обрести стабильность пока не получается. Динамовцы тоже не всегда демонстрируют классный футбол, но за счет характера и самоотдачи добиваются побед. Думаю, они уже не отдадут ЦСКА второе место, но в ближайшем туре главным остается вопрос, смогут ли они победить и продолжить погоню за «Зенитом». Тут могут быть проблемы, но, если исходить из того, что команды показывают в апреле, «Динамо» выглядит фаворитом», — цитируют «Известия» Булыкина.

Встреча ЦСКА с «Динамо» состоится 24 апреля. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19.30 по московскому времени.

После 25 туров РПЛ ЦСКА набрал 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Динамо» с 52 баллами располагается на второй позиции.

Смогут&nbsp;ли Юрий Газинский и &laquo;Краснодар&raquo; остановить &laquo;Зенит&raquo;? «Зенит» победит в Краснодаре. Обыграет ли Карпин «Спартак»? Прогнозы на 26-й тур РПЛ
Источник: https://iz.ru/1324343/aleksei-fomin/prizovoi-kvest-tcska-i-dinamo-sygraiut-odin-iz-kliuchevykh-matchei-vesny

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
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Спартак

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Горан Чаушич

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