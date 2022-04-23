Баженов оценил перспективы «Спартака» на остаток чемпионата

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов оценил перспективы красно-белых на остаток чемпионата России. У «Спартака» впереди игры с «Ростовом», «Зенитом», «Крыльями Советов», «Уралом» и «Химками».

«Нет, мне кажется, что «Спартак» уже исчерпал лимит неудач. И дальше будет набирать очки. Раньше где-то недобрали за счет судейских ошибок, а где-то не везло. Но играли хорошо. Если ты играешь вдолгую, то футбол справедлив. В моменте тебе может не подфартить — не попал в чужие ворота с метра или тебе забили с центра поля, а ты играл лучше. Но на дистанции при хорошей игре все тебе вернется. В этом плане футбол — справедливая игра», — цитируют «Известия» Баженова.

«Спартак» располагается на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. У команды 31 очко.