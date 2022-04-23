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Сегодня, 04:15

Баженов оценил перспективы «Спартака» на остаток чемпионата

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов оценил перспективы красно-белых на остаток чемпионата России. У «Спартака» впереди игры с «Ростовом», «Зенитом», «Крыльями Советов», «Уралом» и «Химками».

«Нет, мне кажется, что «Спартак» уже исчерпал лимит неудач. И дальше будет набирать очки. Раньше где-то недобрали за счет судейских ошибок, а где-то не везло. Но играли хорошо. Если ты играешь вдолгую, то футбол справедлив. В моменте тебе может не подфартить — не попал в чужие ворота с метра или тебе забили с центра поля, а ты играл лучше. Но на дистанции при хорошей игре все тебе вернется. В этом плане футбол — справедливая игра», — цитируют «Известия» Баженова.

«Спартак» располагается на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. У команды 31 очко.

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Источник: https://iz.ru/1324869/aleksei-fomin/spartak-ischerpal-limit-neudach-i-dolzhen-nabirat-ochki

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Никита Баженов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Уфа

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Ростов

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Динамо

 11
П
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Антон Зиньковский

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Локомотив

 6
И К Ж
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Спартак

 13 1 4
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Арсенал Т

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 15 1 0
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